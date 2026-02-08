Elecciones legislativas en Japón: partido oficialista recupera la mayoría en el Parlamento

Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, recuperó la mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones del domingo. Takaichi llega con promesas económicas y pulso con China. Foto:

Tokio, Japón. La primera ministra, Sanae Takaichi, defensora del ultraconservadurismo, se encamina a devolverle una mayoría a su Partido Liberal Democrático (PLD) en la cámara baja del Parlamento, tras las elecciones legislativas anticipadas del domingo, según las primeras estimaciones de los medios japoneses.

El PLD obtendría entre 274 y 328 escaños, frente a los 198 que ostenta actualmente, en una asamblea de 465 escaños, de acuerdo con proyecciones de la cadena pública NHK, basadas en encuestas de boca de urnas en los colegios electorales.

Esas estimaciones coinciden con los sondeos del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón durante décadas de forma casi ininterrumpida. Dicha agrupación calcula que obtendría más de las 233 curules necesarias para recuperar la mayoría en la Cámara Baja.

“Creo que es importante venir para que también podamos participar adecuadamente en la política”, declaró a la AFP una mujer de 50 años, de apellido Kondo, cerca de un centro de votación en Tokio.

Fuertes nevadas cayeron el domingo en gran parte del país, incluyendo Tokio y otras regiones que rara vez ven nieve en invierno.

“Me costó encontrar el camino hacia la urna porque la nieve se acumulaba alrededor y fue difícil llegar por el mal estado de las carreteras”, relató a la cadena pública NHK un hombre de unos 70 años en Aomori, en el norte de Japón.

Los colegios electorales cerraron a las 8 p. m. (5 a. m., hora de Costa Rica), y de confirmarse las proyecciones, sería el mejor resultado para el PLD desde 2017, cuando el mentor de Takaichi, el difunto ex primer ministro Shinzo Abe, logró un resultado similar.

Takaichi, que tiene el apoyo de Donald Trump, forma parte del ala ultraconservadora del PLD y es admiradora de Margaret Thatcher. También es partidaria de la línea dura en la cuestión de inmigración.

El 19 de enero anunció la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, lo que desencadenó una campaña relámpago histórica de 16 días.

‘Halcón’ frente a China

Takaichi asumió el cargo en octubre tras la dimisión de su predecesor y desde entonces ha logrado atraer a los votantes, también a los jóvenes.

Sin embargo ha tenido que gestionar los problemas de la segunda economía de Asia.

Tras un paquete de estímulo de $135.000 millones para paliar los efectos de la inflación, la principal causa del descontento de los votantes, ha prometido durante la campaña suspender el impuesto al consumo en los alimentos.

La deuda de Japón duplica el tamaño de su economía y, en las últimas semanas, el interés de los bonos a largo plazo ha alcanzado máximos históricos.

En política exterior Takaichi está considerada un “halcón” frente a China. Cuando llevaba solo dos semanas en el cargo sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza.

China considera la isla de régimen democrático como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla.

La reacción de Pekín a sus declaraciones fue convocar al embajador de Tokio y advirtió a sus ciudadanos de que no visiten Japón. También realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia.

Trump no se ha pronunciado públicamente sobre la disputa pero la semana calificó a Takaichi de “líder fuerte, poderosa y sabia que ama verdaderamente a su país”.