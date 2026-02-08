El Mundo

Elecciones legislativas en Japón: partido oficialista recupera la mayoría en el Parlamento

Primera ministra, Sanae Takaichi, llega con promesas económicas y pulso con China

EscucharEscuchar
Por AFP
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung (no aparece en la foto), tras su encuentro en Nara, en el oeste de Japón, este 13 de enero. Fotografía:
Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, recuperó la mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones del domingo. Takaichi llega con promesas económicas y pulso con China. Foto: (EUGENE HOSHIKO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sanae TakaichiElecciones JapónElecciones legislativas JapónJapón
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.