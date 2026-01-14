Primera ministra de Japón buscará disolver Parlamento para convocar elecciones anticipadas

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una conferencia de prensa este 13 de enero. Foto:

Tokio, Japón. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció su intención de disolver la Cámara Baja del Parlamento para convocar elecciones anticipadas, poco después de la apertura de la sesión parlamentaria anual prevista la próxima semana, informó este miércoles un aliado clave del bloque gobernante.

Según declaró a la prensa Hirofumi Yoshimura, copresidente del Partido de la Innovación de Japón, socio de la coalición oficialista, Takaichi le comunicó que la disolución se realizará al inicio de la sesión parlamentaria ordinaria.

La mandataria ofrecerá una conferencia de prensa el lunes para explicar los motivos de su decisión.

Si la Cámara Baja se disuelve el 23 de enero, cuando comienza formalmente la sesión, los medios locales estiman que las elecciones generales se celebrarían el 8 de febrero.

Takaichi asumió el cargo en octubre, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto de primera ministra en Japón, y su gobierno cuenta actualmente con un respaldo ciudadano cercano al 70%, según sondeos de opinión.

Pese a ese alto nivel de apoyo, el bloque gobernante dispone de una mayoría muy ajustada en la Cámara Baja, lo que ha dificultado la aprobación de su ambiciosa agenda política.

Acortar al máximo el plazo entre la disolución del Parlamento y los comicios permitiría, según el diario Yomiuri, reducir el impacto electoral en el debate del proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.

La primera ministra busca obtener una mayoría más amplia que le permita impulsar un programa de gasto público más proactivo y avanzar en el reordenamiento de la política exterior, en particular en las relaciones con China, que se han tensado desde que Takaichi sugirió en noviembre la posibilidad de una intervención militar japonesa en caso de un ataque contra Taiwán, isla autónoma reclamada por Pekín.

Takaichi es la quinta persona en ocupar el cargo de primera ministra en cinco años.

Llegó al poder al frente de un gobierno minoritario, aunque el bloque oficialista alcanzó la mayoría en la Cámara Baja en noviembre, tras la incorporación de tres legisladores.

No obstante, la coalición sigue en minoría en la Cámara Alta, lo que limita su margen de maniobra legislativa.