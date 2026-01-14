El Mundo

Primera ministra de Japón buscará disolver Parlamento para convocar elecciones anticipadas

Sanae Takaichi planea llamar a comicios en febrero para ampliar su mayoría y avanzar con su agenda política

EscucharEscuchar
Por AFP
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung (no aparece en la foto), tras su encuentro en Nara, en el oeste de Japón, este 13 de enero. Fotografía:
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una conferencia de prensa este 13 de enero. Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JapónSanaeTakaichiElecciones anticipadasParlamento japonés
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.