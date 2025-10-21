El Mundo

Sanae Takaichi hace historia al convertirse en la primera mujer en gobernar Japón

Gobernará gigante asiático tras un acuerdo de coalición. Asume un país dividido, con retos económicos y diplomáticos frente a China y Estados Unidos

Por AFP
La presidenta del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y recién nombrada primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, abandona la oficina del primer ministro para la ceremonia de investidura en el Palacio Imperial de Tokio este 21 de octubre. Fotografía:
La presidenta del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y recién nombrada primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, este 21 de octubre. Foto: (STR/AFP)







