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El sueño de colonos israelíes de asentarse en Líbano: ‘La idea es que la mayoría de la población se vaya’

A pesar del alto el fuego vigente desde abril, los soldados arrasan casas e infraestructuras en esa zona, de la que marcharon un millón de libaneses por bombardeos de Israel.

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Por AFP
Israel intensificó sus ataques sobre el Líbano el 13 de mayo, con el Ministerio de Salud informando de 12 personas muertas en bombardeos dirigidos contra vehículos, principalmente al sur de Beirut, pese al alto el fuego entre Israel y Hezbolá.
Israel intensificó sus ataques sobre el Líbano el 13 de mayo, con el Ministerio de Salud informando de 12 personas muertas en bombardeos dirigidos contra vehículos, principalmente al sur de Beirut, pese al alto el fuego entre Israel y Hezbolá. (KAWNAT HAJU/AFP)







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