El sueño de colonos israelíes de asentarse en Líbano: ‘La idea es que la mayoría de la población se vaya’

Israel intensificó sus ataques sobre el Líbano el 13 de mayo, con el Ministerio de Salud informando de 12 personas muertas en bombardeos dirigidos contra vehículos, principalmente al sur de Beirut, pese al alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

Karnei Shomron, Territorios Palestinos. Desde su casa en un asentamiento israelí en Cisjordania ocupada, Anna Sloutskin anhela expandir las fronteras de su país y mudarse un día al sur de Líbano. Y no es la única.

Anna Sloutskin, una bióloga de 37 años, cofundó en 2024 Uri Tzafon (“Despierta, viento del norte”, un pasaje de la Biblia), un movimiento de extrema derecha conformado por decenas de familias, según ella.

El grupo planea la expansión de Israel hacia el norte, extendiéndose así al menos hasta el río Litani, que se encuentra 30 kilómetros dentro de la frontera con el Líbano.

En el marco de su conflicto con Hezbolá, el ejército israelí ya ocupa una franja en el sur de Líbano, que define como una zona de seguridad para proteger su territorio de los disparos del movimiento proiraní.

A pesar del alto el fuego vigente desde abril, los soldados arrasan casas e infraestructuras en esa zona, de la que marcharon un millón de libaneses.

“La idea es que la mayoría de la población se vaya, cambiemos la línea fronteriza y no dejemos que esa población vuelva, y que se quede como una parte del Estado de Israel”, dice Sloutskin.

Esta bióloga formó el grupo en memoria de su hermano Israel Sokol, un soldado israelí asesinado en Gaza en 2024.

“Él soñaba con asentarse en Líbano”, afirma desde un mirador cerca de la colonia de Karnei Shomron, en el norte de Cisjordania ocupada.

“Él dijo que quería vivir en un lugar donde sea verde en verano y blanco en invierno”, añade.

Edificios destruidos se observan en la aldea de Yaroun, en el sur del Líbano, vistos desde el otro lado de la frontera en la región de la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 13 de mayo de 2026. (JALAA MAREY/AFP)

“El primer paso”

Aunque el gobierno israelí no ha expresado un apoyo directo al movimiento, ha dado luz verde a otros proyectos de asentamiento en Cisjordania, ilegales a los ojos de la comunidad internacional.

“Lo que las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están haciendo ahora es solo el primer paso”, afirma Sloutskin. El ejército “entra, conquista y limpia. Después no debemos retirarnos, más bien instalarnos”

La cofundadora de Uri Tzafon insiste con que los asentamientos judíos son clave para la seguridad de Israel y para acabar con el conflicto con Irán y el movimiento armado libanés Hezbolá, aliado de Teherán.

Sin contar Jerusalén Este, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada.

En febrero, Uri Tzafon organizó un viaje para plantar árboles en la frontera con Líbano, publicó fotos de niños sonriendo al lado de banderas israelíes y de pancartas puestas sobre el muro fronterizo, hecho condenado por el ejército.

Así ha ido anunciando Israel las órdenes de evacuación del sur de Líbano, donde ha destruido gran parte de la infraestructura y las viviendas. (FDI/FDI)

“La tierra de Israel”

El movimiento Uri Tzafon cuenta con más de 600 miembros en su canal de WhatsApp y más de 900 en Telegram.

Ori Plasse, agricultor de 51 años, se unió al grupo desde sus comienzos. Él ya era miembro activo en los asentamientos en Cisjordania y Gaza.

Este estadounidense confesó a la AFP que intentó entrar a Líbano ilegalmente a través de un paso fronterizo. Su intención era instalar una carpa, plantar árboles y comenzar un movimiento más amplio.

Al llegar, soldados israelíes lo escoltaron rápidamente fuera. Aun así, describió la experiencia como “maravillosa”.

“Sientes que estás en casa, sientes que es tu país”, dijo desde su residencia de Moshav Sde Yaakov, en el norte de Israel.

En su jardín, Plasse abre con entusiasmo un viejo contenedor con material para nuevos asentamientos: colchones, bolsas de dormir y fundas de plástico.

El 21 de abril de 2026, excavadoras retiran los escombros de edificios destruidos por ataques israelíes en busca de supervivientes sepultados en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí declaró ese mismo día que la campaña de su país en el Líbano se basaba en la presión militar y diplomática para desarmar a Hezbolá, aliado de Irán. Si bien la tregua entre Israel y el Líbano entró en vigor el 17 de abril, las tropas israelíes siguen presentes y combatiendo activamente a los militantes de Hezbolá en el sur del Líbano. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)

Adentro, hay un libro con mapas del Israel bíblico, que se extiende desde el actual Egipto hasta Irak.

“Cualquiera que siga los aprendizajes de la Torá (...) debería saber que nos han prometido la tierra de Israel, en líneas generales, desde el Nilo hasta el río Éufrates”, aseguró.

Con las elecciones que se aproximan en Israel, Uri Tzafon busca tener el apoyo de políticos, pero las respuestas son muy “vagas por ahora”.

Anna Sloutskin se reunió brevemente con el ministro de la Protección del Medio Ambiente, Idit Silman. Algunos diputados y ministros están de acuerdo con ella, afirmó.

“Algunos lo dicen abiertamente, otros a voz baja, pero hay definitivamente un apoyo”.