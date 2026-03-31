El Mundo

El escudo que América Latina no termina de usar: Una propuesta en tiempos de crisis

La guerra en Medio Oriente reaviva el debate sobre seguridad energética. La región tiene sol, viento y agua en abundancia, pero capta apenas el 5% de la inversión mundial en renovables.

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Por Javier Lewkowicz
Parque Eólico en Alajuela, Costa Rica.
Parque Eólico en Alajuela, Costa Rica. (Picasa/Cortesía de Comunidad Planeta)







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