El discurso del estado de la Unión más largo de la historia: esto dijo Donald Trump

Donald Trump arremetió contra la sentencia que anuló sus aranceles.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump presumió este martes ante el Congreso de una “remontada histórica” de Estados Unidos y advirtió de que está dispuesto a responder contra cualquier amenaza, incluida América Latina.

Decenas de congresistas demócratas faltaron al discurso anual sobre el estado de la Unión, en protesta por la política antiimigratoria del mandatario.

“Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”, aseguró Trump.

Estados Unidos protagonizó en enero la captura de un presidente latinoamericano, el venezolano Nicolás Maduro, el primero desde la detención del panameño Manuel Noriega en 1989.

Y el pasado fin de semana, los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el Ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera, alias Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica”, dijo el gobernante de 79 años, quien está en su segundo y último mandato.

Sus palabras fueron recibidas con grandes aplausos por la bancada republicana, que tiene una pequeña mayoría en el Congreso, y que enfrenta una complicada elección legislativa en noviembre.

Congreso de Estados Unidos se reúne para escuchar el discurso de Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

El mandatario tomó un tono triunfalista en recuerdo, además, del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que promete una celebración por todo lo alto el próximo 4 de julio.

Trump invitó al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además ante Canadá.

Los demócratas invitaron a víctimas del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein al discurso del presidente, que ha ordenado la publicación de millones de documentos pero que no consigue desprenderse de la sombra de ese escándalo.

Trump replicó invitando al equipo de hockey masculino, que hizo historia el fin de semana en la Olimpiada de Invierno.

El equipo femenino, que también ganó el máximo galardón con otra victoria ante Canadá, rechazó acudir al Congreso.

Aranceles

El presidente también aprovechó para arremeter contra el fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló sus aranceles globales, criticando la decisión frente a varios jueces que la habían respaldado.

La sentencia del máximo tribunal, publicada hace cuatro días, fue “muy desafortunada”, dijo Trump en su alocución.

Donald Trump previo al discurso del estado de la Unión. (MANDEL NGAN/AFP)

Trump aseguró que los socios comerciales de Estados Unidos están interesados en “mantener el acuerdo que ya negociaron”, ya que él tenía el poder de “empeorarles” aún más las cosas.

‘Amigo y socio, Venezuela’

Además, el presidente aseguró que recibió “más de 80 millones de barriles” de crudo “de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela”.

“La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios”, añadió el republicano, como muestra de lo que considera su éxito económico.

El discurso de Trump fue el más largo del estado de la Unión, superando a Clinton. (KENNY HOLSTON/AFP)

El Ejército estadounidense derrocó y sacó de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York. Después de ese operativo, Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país.

Leyes antiinmigración

Trump pidió al Congreso que apruebe nuevas y estrictas leyes de identificación de votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, repitiendo sus infundadas acusaciones de un fraude electoral “desenfrenado”.

“El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado. Es muy sencillo. Todos los votantes deben mostrar una identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar”, dijo Trump, en medio de los aplausos de su bancada.

Misiles de Irán

El mandatario aseguró que Irán busca desarrollar misiles que podrían golpear a Estados Unidos, una tecnología de armamento de largo alcance que solo un número limitado de países posee.

Trump pidió endurecer las leyes antiimigratorias. (KENNY HOLSTON/AFP)

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán a Estados Unidos”, dijo Trump.

Protestas

Un legislador demócrata fue expulsado del discurso después de levantar un cartel que decía “Las personas negras no son simios”, en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

Las imágenes, publicadas y luego eliminadas de la cuenta de Trump en Truth Social, mostraban a los Obama —el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos— representados como monos, lo que desató indignación en amplios sectores de la política estadounidense.

Congresistas demócratas durante el discurso de Trump. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El martes, el veterano congresista Al Green, del estado de Texas, se puso de pie cuando Trump llegó para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso, y agitó el cartel de protesta antes de que alguien entre el público pareció intentar arrebatárselo.

Green se mantuvo firme y continuó sosteniendo la pancarta cuando Trump inició su discurso en horario estelar.

Sin embargo, el legislador fue expulsado del hemiciclo en medio de cantos que decían “Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos”.

Durante 2025, Green agitó un bastón hacia Trump y le gritó mientras el mandatario se dirigía al Congreso, lo que provocó abucheos de algunos republicanos presentes y provocó que lo escoltaran nuevamente fuera del recinto.

El discurso de Trump superó el récord de Bill Clinton como el mensaje más largo sobre el estado de la Unión.

Con una hora y 47 minutos, superó la hora y 20 minutos del expresidente demócrata en el 2000.

Trump también batió su propio récord de una hora y 40 minutos para un discurso presidencial ante el Congreso, que había establecido el pasado marzo en un mensaje anual que técnicamente no era un discurso sobre el estado de la Unión.