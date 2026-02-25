El Mundo

El discurso del estado de la Unión más largo de la historia: esto dijo Donald Trump

Bajo la sombra del escándalo Epstein y del fallo de la Corte Suprema sobre sus aranceles, Trump dio un discursivo en donde también se refirió a Irán y Venezuela

Por Sebastián Sánchez y AFP
Donald Trump arremetió contra la sentencia que anuló sus aranceles.
Donald Trump arremetió contra la sentencia que anuló sus aranceles. (KENNY HOLSTON/AFP)







Donald Trumpdiscurso del estado de la UniónEstados UnidosarancelesVenezuelaJeffrey Epstein
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

