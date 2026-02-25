Trump dará discurso del estado de la Unión bajo la sombra del escándalo Epstein

Donald Trump previo al discurso del estado de la Unión.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump presumirá este martes de una “remontada histórica” de Estados Unidos y advertirá que está dispuesto a responder contra cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, según extractos del discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso.

El discurso anual de Trump promete ser largo, explicó el propio mandatario antes de acudir al Congreso, donde decenas de demócratas faltarán a la cita, en protesta por su política antimigratoria.

“Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”, dirá Trump, según este texto avanzado por la Casa Blanca.

“Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios carteles de la droga”, advierte el texto parcial.

Estados Unidos protagonizó una audaz captura de un presidente latinoamericano, el venezolano Nicolás Maduro, el primero desde la detención del panameño Manuel Noriega en 1989.

Y el pasado fin de semana, los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el Ejército mexicano localizara y matara a Nemesio Oseguera, apodado el Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica”, se espera que diga Trump.

El mandatario quiere, además, darle un tono histórico a su discurso, en el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que promete una celebración por todo lo alto el próximo 4 de julio, en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los demócratas han invitado a víctimas del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein al discurso del presidente, que ha ordenado la publicación de millones de documentos pero que no consigue desembarazarse de la sombra de ese escándalo.

Trump ha replicado invitando al equipo de hockey masculino, que hizo historia el fin de semana en los Juegos Olímpicos de invierno al ganar a Canadá y llevarse la medalla de oro.

El equipo femenino, que también ganó el máximo galardón con otra victoria ante Canadá, rechazó acudir al Congreso.

Una “edad de oro” que no llega

Congreso de Estados Unidos se reúne para escuchar el discurso de Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Trump prometió hace un año el inicio de una “edad de oro” para su país, irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino.

El mandatario ha imprimido un ritmo endiablado a su segundo y último mandato, con golpes espectaculares en el exterior como la captura de Maduro, y difíciles negociaciones, como el precario alto el fuego en Gaza.

Pero el presidente republicano llegó al poder ante todo con el lema “Estados Unidos primero”, y esa promesa no acaba de concretarse.

El crecimiento económico en el 2025, del 2,2%, fue inferior al del año anterior, la inflación se mantiene elevada (2,9% interanual en diciembre) y solo el empleo mantiene un buen ritmo.

Trump decidió hace un año apostar buena parte de su agenda económica en los aranceles.

La Corte Suprema acaba de tumbar esa política, que Trump justificaba como una “emergencia nacional”, y le ha recordado al mandatario que si quiere cambiar los aranceles deberá pedir la colaboración al Congreso, donde las negociaciones con los demócratas están bloqueadas.

Trump se declaró “avergonzado” y acusó de “vendidos” a los seis magistrados del alto tribunal que votaron en contra de sus aranceles. Este martes los tendrá a todos delante, en primera fila.

Ausencias y estrellas

El Congreso vuelve el martes a sus sesiones sin haber conseguido desbloquear la parálisis en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

En el corazón de la negociación entre republicanos y demócratas están las agencias migratorias, que pueden seguir operando por ahora porque su presupuesto fue aprobado el año pasado.

Los demócratas exigen cambios en la manera de trabajar de los agentes federales, como llevar la cara descubierta y presentar órdenes judiciales, que Trump no parece dispuesto a conceder.

Los sondeos sobre Trump son dispares. Los principales estudios de opinión le sitúan en menos del 50% de aprobación, pero sus partidarios se muestran tan incondicionales como siempre, mientras que el votante demócrata parece de nuevo movilizado.

Si las elecciones legislativas que renuevan parcialmente el Congreso en noviembre de este año dan la victoria a los demócratas, Trump enfrentará un final de mandato complicado.