El Mundo

Trump dará discurso del estado de la Unión bajo la sombra del escándalo Epstein

Tras el fallo contra los aranceles de Trump, los jueces de la Corte Suprema de Justicia están invitados

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
Donald Trump previo al discurso del Estado de la Unión.
Donald Trump previo al discurso del estado de la Unión. (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpEstados Unidosdiscurso del estado de la Unión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.