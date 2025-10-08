El Mundo

El Congreso argentino limita el poder de decretos de Javier Milei

El Congreso de Argentina aprobó una ley que restringe el uso de decretos presidenciales, debilitando una de las principales herramientas de Javier Milei.

Por AFP
Con carteles de “Fuera Milei”, un grupo de manifestantes atacó con piedras el vehículo en el que viajaba el presidente argentino.
Con carteles de "Fuera Milei", un grupo de manifestantes atacó con piedras el vehículo en el que viajaba el presidente argentino.







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

