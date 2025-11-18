El Mundo

El asesinato del hermano de un activista antinarco enciende las alarmas en Francia

Emmanuel Macron reúne de urgencia a su gobierno para intensificar la lucha contra el narcotráfico tras recientes asesinatos en Marsella y un repunte de la violencia.

Por AFP
Emmanuel Macron, presidente de Francia, habla sobre colaboración global, cambio climático e inteligencia artificial.
El narcotráfico en Francia dejó 110 muertos y 341 heridos en 2024. (AFP/AFP)







