Francia reforzará lucha contra el narcotráfico en América Latina con más personal y recursos

El canciller francés Jean-Noël Barrot anunció el fortalecimiento de embajadas en América Latina como parte de la estrategia contra el narcotráfico. (Photo by Alain JOCARD / AFP)

Francia reforzará sus embajadas en América Latina con personal especializado y medios de intervención contra el narcotráfico, afirmó el sábado su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista al semanario Journal du dimanche.

La cooperación de las embajadas con los países productores de droga “genera resultados”, dijo el canciller.

“Pero es insuficiente. Entonces vamos a aumentar un 20% los efectivos especializados en las embajadas y triplicar sus medios de intervención” agregó Barrot sin precisar un calendario.

El ministro también evocó un plan para “crear en 2026 una academia regional de lucha contra la criminalidad organizada, con sede en República Dominicana, que formará cada año a 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneros y analistas financieros de las fuerzas de seguridad y justicia de los países aliados”.

El ministro francés está en Colombia para participar en la cuarta cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Antes estuvo en México durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron, durante la que se firmó un acuerdo de cooperación aduanera contra el narcotráfico.

Con Francia expuesta a un aumento del tráfico y consumo de cocaína, Barrot aseguró en esta entrevista que ponía a su ministerio “en orden de batalla para que asuma plenamente su papel en la lucha contra las drogas”.