El afortunado de la lotería de Estados Unidos: una persona gana $1.810 millones, el segundo mayor premio de la historia

El premio mayor del Powerball se otorgó en Nochebuena.

Una persona ganó en Arkansas el principal premio de la lotería estadounidense Powerball, llevándose $1.810 millones en el sorteo de Nochebuena, anunció el jueves la lotería de Estados Unidos.

El sorteo del miércoles representa el segundo premio más grande jamás ganado en la lotería estadounidense.

Los números ganadores fueron: 4, 25, 31, 52 y 59 con el Powerball 19. El boleto premiado se vendió en Cabot, Arkansas.

El ganador del mayor premio puede elegir entre un pago único de $834,9 millones o una renta pagada durante un período de aproximadamente 30 años, correspondiente al monto total del premio. Ambas opciones son antes de impuestos.

El mayor premio de la lotería estadounidense asciende a $2.040 millones, otorgado en noviembre de 2022 a una persona que compró su boleto en California.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 entre 292,2 millones.

Para el próximo sorteo, que tendrá lugar el sábado por la noche, el ‘jackpot’ se reinicia en $20 millones.