El afortunado de la lotería de Estados Unidos: una persona gana $1.810 millones, el segundo mayor premio de la historia

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,2 millones

Por AFP
Se trata del segundo premio más grande jamás ganado en la lotería estadounidense.
El premio mayor del Powerball se otorgó en Nochebuena. (ANGELA WEISS/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

