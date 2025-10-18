Mujer apostó con números sugeridos por ChatGPT y ganó $100.000 en la lotería de Estados Unidos

Tammy Carvey ganó $100.000 en Powerball con ayuda de ChatGPT. Planea pagar su casa y guardar el resto del dinero.

Una mujer de 45 años del estado de Michigan, en Estados Unidos, obtuvo un premio de $100.000 en la lotería Powerball tras apostar con una combinación de números sugerida por ChatGPT.

La jugadora, identificada como Tammy Carvey, vive en Wyandotte. Apostó en el sorteo del 6 de setiembre con los números 11, 23, 44, 61, 62 y el Powerball 17, los cuales fueron seleccionados por la inteligencia artificial tras una consulta realizada directamente en el sistema.

Carvey acertó cuatro bolas blancas más la Powerball, lo que le permitió ganar inicialmente $50.000. No obstante, como activó la opción Power Play, el monto se duplicó hasta alcanzar los $100.000.

“Solo juego al Powerball cuando el premio mayor supera los mil millones de dólares, así que compré un boleto. Le pedí a ChatGPT un conjunto de números del Powerball y esos son los números que saqué en mi boleto. Cuando revisé los números ganadores, vi que había acertado cuatro bolas blancas y el Powerball, y supe que debía haber ganado algo”, señaló Carvey.

La mujer ya reclamó el premio en la sede de la Lotería. Indicó que planea cancelar la hipoteca de su casa y guardar el resto del dinero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.