Primer sorteo de consolación 2025: cómo seguir la transmisión y el anuncio de los premios

El primer sorteo extraordinario se realizará este domingo 21 de diciembre a partir de las 7:30 p. m. desde el Parque de las Garantías Sociales, en San José.
También puede seguir en vivo el sorteo en el Facebook de la JPS, así como los canales nacionales de televisión.
- Premio mayor: ₡400 millones por entero y ₡40 millones por fracción.
- Segundo premio: ₡80 millones por entero y ₡8 millones por fracción.
- Tercer premio: ₡35 millones por entero y ₡3,5 millones por fracción.
Además, la JPS incluyó 20 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢500.000, a los que se suman premios por terminaciones, aproximaciones y números iguales al mayor, aunque sin coincidir en serie o número completo.
El precio del entero para este primer sorteo extraordinario es de ¢20.000, mientras que cada fracción cuesta ¢2.000.
Una semana después, el domingo 28 de diciembre, se efectuará el sorteo extraordinario consolación 2, que ofrecerá un premio mayor de ¢300 millones por emisión.
En este caso, la fracción valdrá ¢1.500 y el entero ¢15.000, también conformado por 10 fracciones.