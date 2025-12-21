El País

Primer sorteo de consolación 2025: cómo seguir la transmisión y el anuncio de los premios

Hoy se jugará el sorteo extraordinario primero de consolación, a partir de las 7:30 p. m.

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
14 de diciembre 2025. Centro de Convenciones en Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 que paga 40 millones de colones por fraccion según información de la Junta de Protección Social de San José. En la foto: Los funcionarios de la junta muestran los números ganadores del primer, segundo y tercer premio de la lotería. Foto: Albert Marin.
La Junta de Protección Social organizó un concierto con La Solución y el Sorteo Extraordinario Primero de Consolación en el Parque de las Garantías Sociales. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sorteo de consolación 2025LoteríaJPSGordo Navideño 2025
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.