Primer sorteo de consolación 2025: cómo seguir la transmisión y el anuncio de los premios

La Junta de Protección Social organizó un concierto con La Solución y el Sorteo Extraordinario Primero de Consolación en el Parque de las Garantías Sociales.

El primer sorteo extraordinario se realizará este domingo 21 de diciembre a partir de las 7:30 p. m. desde el Parque de las Garantías Sociales, en San José.

También puede seguir en vivo el sorteo en el Facebook de la JPS, así como los canales nacionales de televisión.

Premio mayor: ₡400 millones por entero y ₡40 millones por fracción.

por entero y por fracción. Segundo premio: ₡80 millones por entero y ₡8 millones por fracción.

por entero y por fracción. Tercer premio: ₡35 millones por entero y ₡3,5 millones por fracción.

Además, la JPS incluyó 20 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢500.000, a los que se suman premios por terminaciones, aproximaciones y números iguales al mayor, aunque sin coincidir en serie o número completo.

El precio del entero para este primer sorteo extraordinario es de ¢20.000, mientras que cada fracción cuesta ¢2.000.

Una semana después, el domingo 28 de diciembre, se efectuará el sorteo extraordinario consolación 2, que ofrecerá un premio mayor de ¢300 millones por emisión.

En este caso, la fracción valdrá ¢1.500 y el entero ¢15.000, también conformado por 10 fracciones.