Primer sorteo de consolación 2025: estos son los tres premios mayores, vea números y series

Ya salió el segundo premio del primer sorteo de consolación de la lotería navideña de la Junta de Protección Social (JPS).

El favorecido con el premio mayor fue el número 82 con la serie 844. Esta combinación paga ₡400 millones por entero y ₡40 millones por fracción. Salió a las 8:09 p. m., y fue el premio número 63. El premio fue colocado en el centro de San José y en San Rafael de Heredia.

Catorce minutos antes había salido el segundo premio, para el número 87 con la serie 641. Salió a las 7:55 p. m. y fue el vigésimo segundo premio de la noche. Esta combinación paga ¢80 millones por entero y ¢8 millones por fracción. El premio fue colocado en la web comercial, es decir, se vendió por Internet.

El 87 con la serie 641 fue el segundo premio en importancia del sorteo de consolación del Gordo Navideño. (Captura de pant/JPS)

El tercer premio en salir fue el último de los tres: el número 28 con la serie 215 que paga ₡35 millones por entero y ₡3,5 millones por fracción. Este fue el antepenúltimo premio en salir. Este premio se colocó en el centro de San José y Tibás.

El número 28 con la serie 215 fue el tercer premio en importancia en el sorteo de consolación del Gordo Navideño. (Captura de pantalla/JPS)

Además, la Junta incluyó 20 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢500.000, a los que se suman premios por terminaciones, aproximaciones y números iguales al mayor, aunque sin coincidir en serie o número completo.

El premio acumulado no salió este domingo. En su lugar, hubo un premio de ¢3 millones, destinado al número 21 con la serie 194. Esta combinación fue colocada en el cantón central de San José, en Montes de Oca y en el cantón central de Heredia.

Para el próximo sorteo, este domingo, habrá ¢425 millones para este premio. Habrá 57 bolitas en total: 56 con un premio extra y uno con la palabra “acumulado”.

La colocación de este primer sorteo de consolación fue del 99,99%.

En una semana, el domingo 28 de diciembre, se efectuará el segundo sorteo de consolación, que ofrecerá un premio mayor de ¢300 millones por emisión. La fracción valdrá ¢1.500 y el entero con 10 fracciones ¢15.000.