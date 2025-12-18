Sorteos de consolación del Gordo navideño: estos son los premios que se repartirán

Los sorteos de consolación del Gordo navideño repartirán premios de hasta ¢400 millones y aún tienen billetes disponibles.

Quienes no resultaron favorecidos con el Gordo navideño aún cuentan con dos sorteos extraordinarios de consolación que repartirán premios millonarios en los últimos días de diciembre, según la Junta de Protección Social (JPS).

El primer sorteo de consolación ya se encuentra a la venta y se realizará el domingo 21 de diciembre, a las 7:30 p. m., en el Parque de las Garantías Sociales, en San José. Este sorteo distribuirá un premio mayor de ¢400 millones por entero, dividido en cinco emisiones.

Cada entero está compuesto por 10 fracciones, por lo que el premio por fracción será de ¢40 millones, el mismo monto que ofrecía el Gordo navideño por pedacito.

El segundo premio alcanzará los ¢80 millones por entero y ¢8 millones por fracción, mientras que el tercer premio será de ¢35 millones por entero y ¢3,5 millones por fracción.

Además, la JPS incluyó 20 premios de ¢2 millones y 77 premios de ¢500.000, a los que se suman premios por terminaciones, aproximaciones y números iguales al mayor, aunque sin coincidir en serie o número completo.

El precio del entero para este primer sorteo extraordinario es de ¢20.000, mientras que cada fracción cuesta ¢2.000.

Una semana después, la JPS realizará el segundo sorteo de consolación, programado para el 28 de diciembre, en el auditorio de la institución. En esta ocasión, el premio mayor será de ¢300 millones por entero, distribuido en tres emisiones.

Cada fracción pagará ¢30 millones, mientras que el segundo premio otorgará ¢60 millones por entero y ¢6 millones por fracción. El tercer premio será de ¢25 millones por entero y ¢2,5 millones por fracción.

Este sorteo también contempla 20 premios de ¢1,5 millones y 77 premios de ¢500.000, además de los incentivos habituales por terminaciones y aproximaciones.

El costo del entero para este segundo sorteo será de ¢15.000, y cada fracción tendrá un valor de ¢1.500.