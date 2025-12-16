Estas son las fechas de los sorteos de consolación del Gordo Navideño

Los sorteos extraordinarios Consolación 1 y 2 se realizarán el 21 y 28 de diciembre de 2025, con premios de ¢400 millones y ¢300 millones por emisión, informó la JPS.

Los sorteos extraordinarios consolación 1 y consolación 2 de la Lotería Nacional se jugarán los domingos 21 y 28 de diciembre de 2025, según el calendario oficial de la Junta de Protección Social (JPS).

El sorteo extraordinario consolación 1 se programó para el domingo 21 de diciembre y tendrá un premio mayor de ¢400 millones por emisión. Cada entero costará ¢20.000 y se integrará por 10 fracciones de ¢2.000 cada una.

Una semana después, el domingo 28 de diciembre, se efectuará el sorteo extraordinario consolación 2, que ofrecerá un premio mayor de ¢300 millones por emisión. En este caso, la fracción valdrá ¢1.500 y el entero ¢15.000, también conformado por 10 fracciones.

Las personas interesadas podrán adquirir los billetes con las personas vendedoras autorizadas en todo el país y por medio de la plataforma digital JPS en línea (www.jpsenlinea.go.cr), en los canales oficiales de la institución.