Estas son las fechas de los sorteos de consolación del Gordo Navideño

Ya hay fecha para los sorteos de consolación 1 y 2 de la Lotería Nacional 2025: conozca cuándo se jugarán, cuánto pagarán y cuánto cuestan las fracciones

Por Silvia Ureña Corrales
14 de diciembre del 2025. Centro de Convenciones, Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 cuyo premio mayor paga hasta 40 millones de colones por fracción según datos de la Junta de Protección Social. En la foto: Los encargados del sorteo muestran a la prensa las bolitas para el primer, segundo y tercer premio. Foto: Albert Marín.
Los sorteos extraordinarios Consolación 1 y 2 se realizarán el 21 y 28 de diciembre de 2025, con premios de ¢400 millones y ¢300 millones por emisión, informó la JPS. (Albert Marín/Sorteo del gordo navideño 2025.)







