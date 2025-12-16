El País

Gordo Navideño 2025 sin ganador: ¿cuánto pesaba en el total de premios y qué tanto supera al de consolación?

Premio mayor anunciado el domingo entregaba ¢8.000 millones en cinco emisiones que, entre 500.000 enteros a la venta, nadie llegó a dejarse

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Lotería navideña
El premio mayor del Gordo Navideño 2025 quedó sin vender tras el sorteo del 14 de diciembre, pese a ser el monto de mayor peso dentro del plan de premios de la Junta de Protección Social. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







