Gordo Navideño 2025 sin ganador: ¿cuánto pesaba en el total de premios y qué tanto supera al de consolación?

Uno de cada tres colones del plan de premios del Gordo Navideño 2025 estaba concentrado en un solo número que nadie compró.

El premio mayor del Gordo Navideño 2025 de la Junta de Protección Social (JPS) se quedó sin vender, lo que dejó ¢8.000 millones sin adjudicar, la cifra más alta contemplada dentro del plan de premios del tradicional juego de diciembre.

Esa suma se destinará ahora a obras de bien social que la JPS financia con el juego, según indicó desde el lunes la entidad. El premio mayor ahora destinado a esas obras, no es uno menor dentro del esquema general del sorteo.

De los más de ¢26.000 millones asignados en premios para el Gordo Navideño de este 2025, el premio mayor representaba casi 31% del total, es decir, cerca de uno de cada tres colones destinados a premiación de jugadores.

El número favorecido fue el 78 con la serie 714; sin embargo, ninguna de las fracciones vendidas coincidió con esa combinación y, en la web comercial de la JPS, estuvo disponible en línea pero no se vendió.

¿Cómo se compara frente a sorteo de consolación?

Ese premio mayor estaba distribuido en cinco emisiones. Cada entero pagaba ¢1.600 millones y cada fracción ¢40 millones.

Las dimensiones financieras de esos ¢8.000 millones no adjudicados se aprecia con mayor claridad al compararla con el sorteo de consolación del próximo 21 de diciembre, cuyo premio mayor será de ¢400 millones por entero, también distribuido en cinco emisiones.

En lenguaje llano, el premio mayor del Gordo Navideño que quedó sin vender es 20 veces superior al premio principal del sorteo de consolación, lo que subraya la magnitud del monto que, si bien no irá a jugadores, sí se destinaría a obras sociales auspiciadas por la JPS.

El hecho de que el principal premio del Gordo Navideño 2025 quedara desierto vuelve a poner sobre la mesa el comportamiento de las ventas y el alcance real del sorteo más emblemático de la lotería nacional, ya que, hasta este martes, la JPS seguía sin divulgar cuál fue el porcentaje de lotería navideña que logró venderse.

Hasta el pasado 10 de diciembre, la JPS confirmó una colocación de 80,3% de lotería equivalente a 401.567 enteros vendidos. Ese implicaba hasta entonces poco más de 98.000 enteros que permanecían sin comprador.