Edmundo González se proclama presidente legítimo de Venezuela y exige liberación de presos políticos

Edmundo González dijo que captura de Nicolás Maduro abre un nuevo escenario, pero advirtió que no habrá transición democrática sin respeto al voto popular del 2024

Por Juan Fernando Lara Salas
Opositor venezolano Edmundo González Urrutia busca apoyo contra el régimen de Nicolás Maduro
Edmundo González Urrutia junto a Rodrigo Arias Sánchez en las afueras de la Asamblea Legislativa durante una visita del venezolano el 16 de enero de 2025. (Jorge Navarro/La Nación)







