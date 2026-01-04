El Mundo

Marco Rubio dice que aún es ‘prematuro’ hablar de elecciones en Venezuela

Estados Unidos considera que aún no están dadas las condiciones para hablar de elecciones en Venezuela, tras la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Por AFP
WASHINGTON, D.C. – 6 DE MAYO: El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, escucha mientras el presidente Donald Trump habla durante la ceremonia de juramentación del enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 6 de mayo de 2025, en Washington, D.C. El presidente Trump ofreció una actualización sobre el conflicto con los hutíes en Medio Oriente. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Foto de Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló sobre la postura de Washington frente a un eventual proceso electoral en Venezuela. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







AFP

AFP

