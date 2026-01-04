Marco Rubio dice que aún es ‘prematuro’ hablar de elecciones en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló sobre la postura de Washington frente a un eventual proceso electoral en Venezuela.

Washington, Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo que era “prematuro en este momento” hablar de elecciones en Venezuela, en una entrevista concedida al canal NBC.

“Es prematuro en este momento. Queda mucho trabajo por delante”, dijo.

“Nos importan las elecciones, nos importa la democracia (...) Pero lo que más nos importa, ante todo, es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos”, añadió.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó este sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.

La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció “que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.