Ecuador captura a nueve disidentes de las extintas FARC de Colombia

Nueve presuntos disidentes de las FARC fueron capturados por militares en la provincia fronteriza con Colombia, donde además se incautaron fusiles y miles de municiones.

Por AFP
Fotografía difundida el 18 de febrero de 2026 por el Ejército ecuatoriano que muestra la detención de presuntos miembros de la facción disidente Oliver Sinisterra de las FARC durante un operativo en el sector de Zapallo Grande, distrito de Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, Ecuador
Fotografía difundida e por el Ejército ecuatoriano que muestra la detención de presuntos miembros de la facción disidente Oliver Sinisterra de las FARC.r (HANDOUT/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

