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Eclipse solar de este miércoles: dónde se verá, cuánto durará y cómo observarlo

Estas son cinco claves para entender el fenómeno astronómico, desde cómo se produce y cuánto dura hasta dónde podrá observarse y qué protección utilizar.

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Por AFP
Durante la fase total del eclipse, la Luna ocultará completamente al Sol y permitirá observar su corona durante poco menos de dos minutos en algunos puntos de España. (BRANDON BELL/Getty Images via AFP)







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