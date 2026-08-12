Eclipse solar de este miércoles: dónde se verá, cuánto durará y cómo observarlo

Durante la fase total del eclipse, la Luna ocultará completamente al Sol y permitirá observar su corona durante poco menos de dos minutos en algunos puntos de España.

Aquí van cinco cosas a saber sobre el eclipse solar que este miércoles 12 de agosto que podrá ser apreciado en distintas partes del mundo:

¿Qué es un eclipse total de sol?

Cuando se produce un eclipse total de sol, “la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una franja estrecha de la superficie terrestre”, explica la Asociación Francesa de Astronomía (AFA).

“Por una coincidencia notable -uno de los equilibrios más singulares del Sistema Solar-, la Luna, pese a ser 400 veces más pequeña que el Sol, está también 400 veces más cerca: sus diámetros aparentes son idénticos”, añade la AFA.

Durante varios minutos, “la luz del día se desvanece, revelando la corona solar”, señala la asociación.

¿Cuál será su recorrido?

El eclipse total de este 12 de agosto comenzará en Rusia, atravesará el hemisferio norte y pasará debajo de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal

Este eclipse será total especialmente en una franja que atraviesa España, de Oviedo a Palma de Mallorca pasando por Burgos. El sitio del Instituto Geográfico Nacional (https://visualizadores.ign.es/eclipses/2026 ) permite visualizar su recorrido.

Fuera de esta zona, el fenómeno podrá ser apreciado pero de manera parcial, incluyendo la vecina Francia.

El fenómeno no será visible desde San José, Costa Rica.

No obstante, quienes se encuentren fuera de esa zona de visibilidad podrán seguir el eclipse mediante transmisiones en vivo organizadas por Time and Date y el Real Observatorio de Greenwich, que ofrecerán imágenes del fenómeno y explicaciones sobre su desarrollo.

Time and Date: La transmisión comenzará el 12 de agosto a las 4 p. m. UTC, equivalentes a las 10 a. m. en Costa Rica. La plataforma informó que se desplazará por distintos lugares del mundo para captar el desarrollo del fenómeno en vivo.

Real Observatorio de Greenwich: Transmitirá el eclipse parcial visible desde el Reino Unido e Irlanda mediante YouTube y Facebook. La institución informó que, desde esos territorios, la Luna cubrirá entre un 90% y un 96% del Sol. La cobertura comenzará a las 6:10 p. m. (hora del Reino Unido), equivalentes a las 11:10 a. m. en Costa Rica.

¿Cuál será su duración?

Si se toma como ejemplo la ciudad española de Burgos, la duración del eclipse total -es decir, el momento durante el cual el Sol estará completamente oculto- será de 1 minuto y 48 segundos.

Pero el fenómeno en su conjunto será mucho más largo, de alrededor de dos horas, porque empezará como un eclipse parcial, se transformará en total, y luego volverá a la fase parcial. En Burgos, el evento astronómico completo durará 1 hora y 48 minutos.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse no empezará a la misma hora en toda España y dependerá de la ciudad desde la que se observe. El máximo del fenómeno, sin embargo, se espera sobre las 20H30 locales hora peninsular (12:30 p. m., hora de Costa Rica)

¿Es un fenómeno inusual?

Se producen entre uno y dos eclipses solares por año. “Pero la sombra proyectada de la Luna solo entra en contacto con la Tierra en una franja de unos pocos kilómetros de largo”, recuerda la AFA.

Así, para que un eclipse solar total sea visible de nuevo desde un mismo sitio, hay que esperar unos 400 años. Sin embargo, otros dos eclipses solares serán visibles en otras zonas de España los próximos dos años: en el extremo sur el 2 de agosto de 2027 y luego en buena parte del sur el 26 de enero de 2028.

¿Es necesaria una protección específica?

Sí usted está en alguno de las regiones en las que se podrá observar el eclipse, al recomendación es usar lentes que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, que protege las retinas al filtrar el 100% de los rayos UV.

“No es el eclipse lo que es peligroso, sino el hecho de mirar directamente al Sol sin protección. Uno puede hacerse un agujero negro en la retina sin darse cuenta y es irreversible”, explica la AFA.

En efecto, las retinas no tienen receptores de dolor y los trastornos visuales pueden aparecer más tarde.