Ciencia

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en vivo: dónde y a qué hora ver las transmisiones

Time and Date y el Real Observatorio de Greenwich ofrecerán transmisiones en directo para seguir el fenómeno astronómico

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Por Jailine González Gómez
El eclipse solar total del 12 de agosto podrá seguirse en vivo por Internet. Consulte las transmisiones disponibles y sus horarios. (BRANDON BELL/Getty Images via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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