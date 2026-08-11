Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en vivo: dónde y a qué hora ver las transmisiones

El eclipse solar total del 12 de agosto podrá seguirse en vivo por Internet. Consulte las transmisiones disponibles y sus horarios.

Este 12 de agosto de 2026 el cielo ofrecerá uno de los principales fenómenos astronómicos del año: un eclipse solar total. Sin embargo, el evento solo podrá observarse por completo desde una estrecha franja del planeta que atravesará Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, según Time and Date.

El fenómeno no será visible desde San José, Costa Rica.

Quienes se encuentren fuera de esa zona de visibilidad podrán seguir el eclipse mediante transmisiones en vivo organizadas por Time and Date y el Real Observatorio de Greenwich, que ofrecerán imágenes del fenómeno y explicaciones sobre su desarrollo.

Se estima que alrededor de 980 millones de personas podrán observar al menos una parte del eclipse, mientras que cerca de 15,2 millones se encontrarán dentro de la franja de totalidad, donde la Luna cubrirá completamente el disco del Sol.

‘Time and Date’ transmitirá el eclipse solar total

Time and Date anunció que realizará una cobertura especial del eclipse solar total a través de su canal de YouTube.

La transmisión comenzará el 12 de agosto a las 4 p. m. UTC, equivalentes a las 10 a. m. en Costa Rica.

La plataforma informó que se desplazará por distintos lugares del mundo para captar el desarrollo del fenómeno en vivo.

El Real Observatorio de Greenwich mostrará el eclipse parcial visible desde el Reino Unido

El Real Observatorio de Greenwich transmitirá el eclipse parcial visible desde el Reino Unido e Irlanda mediante YouTube y Facebook.

La institución informó que, desde esos territorios, la Luna cubrirá entre un 90% y un 96% del Sol.

La cobertura comenzará a las 6:10 p. m. (hora del Reino Unido), equivalentes a las 11:10 a. m. en Costa Rica.

La transmisión será presentada por el astrónomo Greg Brown, quien explicará la ciencia detrás del Sol y de los eclipses mientras se desarrolla el fenómeno.

Según el observatorio, el eclipse parcial tendrá una duración aproximada de 1 hora y 50 minutos, aunque el horario exacto variará según el lugar desde donde se observe.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre completamente el disco del Sol desde una estrecha franja de la Tierra.

En un video divulgativo, la Agencia Espacial Europea (ESA) explicó que el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también se encuentra aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra, lo que hace que ambos parezcan tener un tamaño similar en el cielo y permita que la Luna cubra totalmente al Sol.

La ESA señala que, durante la totalidad, pueden observarse fenómenos como las perlas de Baily, el anillo de diamantes y la corona solar, la atmósfera exterior del Sol. También pueden descender la temperatura y hacerse visibles algunas estrellas y planetas.