Ciencia

Llega el eclipse solar total de 2026: cuándo ocurrirá y dónde verlo

El fenómeno astronómico cruzará cinco territorios y permitirá que millones de personas observen cómo la Luna cubre completamente el Sol

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Por Jailine González Gómez
Nuestro corresponsal en Estados Unidos, William E. Cordero, cubrió el eclipse total de sol en el estado de Vermont, Estados Unidos, el 8 de abril del 2024
Cerca de 980 millones de personas podrán ver el eclipse solar de 2026. La totalidad solo será visible en una franja limitada del planeta. (Cortesía)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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