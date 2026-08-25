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Dos personas no vacunadas contra sarampión fallecieron a causa de la enfermedad en Estados Unidos

Dos personas no vacunadas murieron por sarampión en Estados Unidos. El país enfrenta un fuerte rebrote de la enfermedad prevenible

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Por AFP
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Brote cutáneo de sarampión, hombre joven con erupción en la piel
Brote cutáneo de sarampión, hombre joven con erupción en la piel (Shutterstock/Foto)







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