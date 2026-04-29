El Mundo

Dos judíos resultan heridos en un ataque ‘terrorista’ con cuchillo en Londres

Imágenes de videovigilancia muestran a un hombre atacando a un residente en una parada de autobús, esto instantes después de que este se pusiera una kipá

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Por AFP
Residentes observan desde fuera de una zona acordonada, barrio de Golders Green, Londres, el 29 de abril de 2026,
Residentes observan desde fuera de una zona acordonada, barrio de Golders Green, Londres, el 29 de abril de 2026. En este lugar fueron atacados dos miembros de la comunidad judía. (JUSTIN TALLIS/AFP)







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