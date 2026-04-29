Dos judíos resultan heridos en un ataque ‘terrorista’ con cuchillo en Londres

Residentes observan desde fuera de una zona acordonada, barrio de Golders Green, Londres, el 29 de abril de 2026. En este lugar fueron atacados dos miembros de la comunidad judía.

Londres, Reino Unido. Dos judíos resultaron heridos el miércoles en un barrio al norte de Londres, en un ataque con cuchillo que la policía considera un “incidente terrorista”.

Este ataque, en el barrio del Golders Green, donde vive una importante comunidad judía, representa el último acto violento contra este colectivo en las últimas semanas en Londres.

Las dos víctimas, de 34 y 76 años, “fueron trasladados a un hospital. Su estado es estable”, indicó la policía en un comunicado.

El sospechoso también intentó apuñalar a agentes de policía, que no resultaron heridos.

El atacante, quien fue detenido, tiene “antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos”, declaró el jefe de la policía de Londres, Mark Rowley.

El responsable policial, que hablaba durante una rueda de prensa cerca del lugar del ataque, fue abucheado durante su intervención por algunas personas presentes. El apuñalamiento fue declarado formalmente como “un incidente terrorista”, informó la policía.

“Una de las líneas de investigación es si este ataque estaba dirigido deliberadamente contra la comunidad judía en Londres”, declaró el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad de lucha contra el terrorismo de la policía de Londres.

Condena de Keir Starmer

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 11 de febrero de 2026 . (ADRIAN DENNIS/AFP)

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló en la red social X que “el ataque antisemita en Golders Green es absolutamente indignante. Atacar a nuestra comunidad judía es atacar al Reino Unido”.

El líder laborista expresó su agradecimiento al grupo judío de vigilancia vecinal Shomrim North West London, cuyos miembros redujeron al sospechoso, y al servicio de emergencias voluntario en Golders Green, Hatzola, que atendió a los heridos.

En el lugar del ataque, algunos residentes permanecían cerca de los cordones policiales. Una mujer llevaba un cartel con la frase “Basta de ataques contra los judíos”.

“Es antisemitismo puro, y el antisemitismo mata. Necesitamos que el gobierno refuerce sus acciones”, declaró Gideon Levy, de 65 años, a la AFP.

“Las palabras de condena no son suficientes”, reaccionó el Gran Rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, llamando a “cada institución, comunidad, dirigente y persona de este país a tomar medidas concretas”.

Imágenes de videovigilancia compartidas en redes sociales muestran a un hombre lanzándose contra un residente en una parada de autobús y atacándolo instantes después de que este se pusiera una kipá en la cabeza.

Tras el apuñalamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí instó al gobierno británico a tomar medidas.

“Tras los ataques a sinagogas, instituciones judías, ambulancias comunitarias y ahora judíos atacados en Golders Green, el gobierno británico ya no puede afirmar que esto está bajo control”, apunyó la cancillería israelí en X.

Para el ministerio, las declaraciones de Starmer “no sustituyen la necesidad de afrontar las raíces del antisemitismo que proliferan en el Reino Unido. Basta de palabras. Reino Unido debe actuar de forma decisiva y urgente”.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y el portavoz de Interior, Chris Philp, conversan con miembros de la comunidad local en el barrio de Golders Green, el 29 de abril de 2026. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Ataques precedentes

A finales de marzo hubo un ataque de carácter antisemita contra ambulancias de Hatzola, seguido de otros contra una sinagoga en el barrio de Harrow, o la sede de una organización benéfica judía.

En los ataques no se produjeron muertes, pero han suscitado preocupación en la comunidad judía.

La policía ha detenido a 26 personas en relación con estos ataques, ocurridos tras el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

La policía de Londres ha reforzado su presencia en el barrio del Golders Green.

Estos acontecimientos han aumentado la preocupación de la comunidad judía británica, ya traumatizada por el ataque contra una sinagoga de Mánchester el 2 de octubre de 2025.

En ese ataque, murieron dos personas y otras tres resultaron gravemente heridas.

Grupos de seguimiento han informado de un aumento de los incidentes antisemitas e islamófobos en Reino Unido.

Community Security Trust registró 3.700 casos de actos contra miembros de la comunidad judía en Reino Unido el año pasado, un aumento del cuatro por ciento respecto a 2024, aunque inferior al de 2023.