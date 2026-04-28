El Mundo

Londres está en pie de guerra contra la plaga del robo de teléfonos móviles

La policía recibe avisos de móviles robados, pero admite que las probabilidades de recuperarlos son ‘realmente escasas’

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Por AFP
Agentes de la Policía Metropolitana pasan junto a un viajero (izquierda) que usa un teléfono móvil durante una patrulla a pie en el centro de Londres el 25 de abril de 2026. La policía londinense ha invertido mucho en la lucha contra este fenómeno, que ha llevado a que la metrópolis sea conocida como la capital europea del robo de teléfonos. (Foto de Ben Stansall / AFP) / Para acompañar el reportaje sobre robos y delitos policiales en Gran Bretaña, por Kimberley Mannion
Agentes de la Policía Metropolitana pasan junto a un viajero que usa un teléfono móvil en Londres. (BEN STANSALL/AFP)







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