La plataforma 9¾ de Harry Potter en Londres: cómo visitarla y vivir su magia sin contratiempos

Esta es la estación 9 3/4 en King’s Cross St. Pancras en Londres, Inglaterra.

Londres, Inglaterra. ¿Quién no se llena de nostalgia al recordar los libros y las películas de Harry Potter? Sin duda, la sonrisa aflora al pensar en cómo los disfrutamos.

En Londres, Inglaterra, hay un rincón lleno de magia que puede visitar para sentirse dentro del universo de la famosa saga.

En la King’s Cross Station se ubica la famosa Plataforma 9¾, donde Harry Potter abordaba el tren hacia Hogwarts. Para lograrlo, debía atravesar una pared.

Si visita Londres, debe incluir este icónico sitio en su itinerario. Sin embargo, si no planifica bien, podría llevarse una mala sorpresa.

Por eso, le doy algunas sugerencias para aprovechar al máximo su tiempo en este rincón lleno de magia. Recuerde que una tienda oficial de Harry Potter está justo al lado.

1. ¿Cómo llegar?

Para llegar a King’s Cross St. Pancras, puede abordar alguna de las siguientes líneas del London Underground:

Piccadilly Line (azul oscuro).

Northern Line (negra).

Victoria Line (celeste).

Circle Line (amarilla).

Hammersmith & City Line (rosada).

Metropolitan Line (magenta).

También puede hacerlo en diversas rutas de autobús.

Otra opción es utilizar el Eurostar o trenes nacionales que llegan a la cercana St Pancras International.

2. ¿Qué encontrará?

Los fanáticos de la saga de J. K. Rowling encontrarán un carrito de equipaje incrustado en la pared que invita a recrear la icónica escena rumbo a Hogwarts. El lugar cuenta con personal que organiza la fila y aporta elementos como bufandas (si adquiere el paquete de fotografía) para hacer más realista la experiencia.

3. Evite las filas

Llegue temprano, ya que suele haber largas filas. Así evitará esperas innecesarias.

4. Horario

La experiencia es más completa cuando está el personal que da vida a la escena:

Lunes a sábado: de 8 a. m. a 10 p. m.

Domingo: de 9 a. m. a 8 p. m.

El fotógrafo oficial suele estar de 9 a. m. a 9 p. m.

5. ¿Cuánto vale la fotografía oficial?

Tiene un costo cercano a las £9 (unos $12). Incluye bufanda de Hogwarts y pose guiada.

6. ¿Es posible hacerse una foto gratuita?

Sí, es posible, pero el personal no toma fotografías con celulares. Si va acompañado, puede aprovechar para tomarse algunas.

Si no dispone de tiempo o no desea hacer la fila, siempre puede acercarse a la estación y ver el atractivo desde fuera.

Cualquiera que sea la forma que elija, será inevitable sentir nostalgia al recordar las aventuras de Harry Potter.