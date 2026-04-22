De viaje con Jairo

La plataforma 9¾ de Harry Potter en Londres: cómo visitarla y vivir su magia sin contratiempos

Así puede llegar a ese icónico sitio, que cautiva a los amantes de Harry Potter

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Por Jairo Villegas S.
Harry Potter.
Esta es la estación 9 3/4 en King’s Cross St. Pancras en Londres, Inglaterra. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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