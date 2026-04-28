Primer ministro de Reino Unido afronta amenaza de investigación por nombrar embajador vinculado a Epstein

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, líder del Partido Laborista, se dirige a la nación tras su victoria en las elecciones generales, frente al número 10 de Downing Street en Londres, el 5 de julio de 2024.

Londres, Reino Unido. Los diputados británicos debaten este martes una moción para determinar si el primer ministro laborista, Keir Starmer, debe ser sometido a una investigación parlamentaria por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Sir Keir Rodney Starmer, abogado y político británico, es primer ministro del Reino Unido desde el 5 de julio de 2024, ademas de ser líder del Partido Laborista desde el 4 de abril de 2020 sustituyendo a Jeremy Corbyn, y miembro del Parlamento desde 2015.

Algunos diputados lo acusan de haber mentido cuando aseguró que se había respetado el procedimiento en este nombramiento.

Desde la tribuna de la Cámara de los Comunes, la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, atacó el martes a Starmer, afirmando que es “evidente” que sus declaraciones en el Parlamento sobre el nombramiento de Peter Mandelson no eran “correctas”.

Badenoch también instó a los diputados laboristas a no actuar “como un rebaño de ovejas” y a aprobar la moción.

El debate de este martes será seguido de una votación, aunque parece poco probable que la moción sea aprobada, ya que el líder laborista dispone de una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes (403 diputados de 650).

El fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein junto a Donald Trump, en 1997. (Toma de video/Cortesía)

Starmer se reunió el lunes por la noche con los miembros del grupo parlamentario laborista y les pidió “mantenerse unidos”.

El primer ministro rechazó la semana pasada en el Parlamento nuevos llamados a su dimisión por este caso.

Starmer destituyó a Mandelson el pasado septiembre, acusándolo de haber “mentido repetidamente” sobre el alcance de sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019.

El caso volvió a cobrar fuerza a mediados de abril cuando el diario The Guardian reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado a Mandelson para ese puesto a principios de 2025 pese a un dictamen desfavorable del organismo encargado de verificar sus antecedentes.

Olly Robbins, un exfuncionario de alto rango de la Oficina de Asuntos Exteriores destituido por Starmer tras las revelaciones de The Guardian denunció ante una comisión parlamentaria “la presión constante” por parte de Downing Street para el nombramiento de Mandelson.

Las razones por las cuales se emitió un dictamen desfavorable sobre su nombramiento no se han hecho públicas.

Medios británicos hablaron de que ese dictamen podría estar relacionado con vínculos de Mandelson con China, a través de su empresa de consultoría.

El último primer ministro sometido a una investigación parlamentaria de este tipo fue el conservador Boris Johnson durante el escándalo del “Partygate”, las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia de la covid-19.

Johnson dimitió en 2023 de su escaño como diputado, justo antes de la publicación de las conclusiones demoledoras de dicha investigación.