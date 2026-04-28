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Primer ministro de Reino Unido afronta amenaza de investigación por nombrar embajador vinculado a Epstein

Keir Starmer, líder del partido laborista, no ha logrado poner fin a la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Britain's incoming Prime Minister Keir Starmer and leader of the Labour Party, addresses the nation after his general election victory, outside 10 Downing Street in London on July 5, 2024, a day after Britain held a general election. Starmer became Britain's new prime minister, as his centre-left opposition Labour party swept to a landslide general election victory, ending 14 years of right-wing Conservative rule. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, líder del Partido Laborista, se dirige a la nación tras su victoria en las elecciones generales, frente al número 10 de Downing Street en Londres, el 5 de julio de 2024. (OLI SCARFF/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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