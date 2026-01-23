El Mundo

Primer ministro de Reino Unido califica de ‘atroces’ las declaraciones de Trump sobre aliados de OTAN en Afganistán

Keir Starmer sugirió que el presidente estadounidense debe disculparse por el dolor que causaron sus afirmaciones en ‘los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos’ entre 2001 y 2021

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la firma del histórico acuerdo tecnológico en Chequers.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la firma del histórico acuerdo tecnológico en Chequers en setiembre de 2025. (LEON NEAL/AFP)







