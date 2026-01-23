Primer ministro de Reino Unido califica de ‘atroces’ las declaraciones de Trump sobre aliados de OTAN en Afganistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante la firma del histórico acuerdo tecnológico en Chequers en setiembre de 2025.

Londres, Reino Unido. El primer ministro británico, Keir Starmer, criticó duramente este viernes 23 de enero las afirmaciones de Donald Trump quien afirmó que los aliados de la OTAN en Afganistán evitaron la primera línea del frente, calificándolas de “insultantes” y “atroces”.

El líder laborista rindió homenaje a los 457 soldados británicos que perdieron la vida durante la intervención en Afganistán entre 2001 y 2021, como parte de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.

“Considero las declaraciones del presidente Trump insultantes y francamente atroces, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos”, declaró Starmer, añadiendo que, de haber cometido un error de ese tipo, “sin duda me disculparía”.

Noticia en desarrollo.