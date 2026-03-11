El Mundo

“¿Dónde está?” El misterioso paradero del nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei

Al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, no se le ha visto desde que fue nombrado la semana pasada. ¿Dónde está?

EscucharEscuchar
Por AFP
-
Foto del 2024 del nuevo líder iraní. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mojtaba JameneiConflicto en IránIránguerraIsraelEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.