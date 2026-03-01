Estos son los altos cargos iraníes que asumirán el poder tras muerte de Jameneí

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionaron el lugar de un ataque con misiles iraní en Tel Aviv, este sábado.

Teherán, Irán. Tres altos cargos iraníes, entre ellos el presidente Masud Pezeshkian, se encargarán de la transición en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jameneí por los ataques estadounidenses e israelíes de este sábado, anunció la televisión estatal citando a un asesor del ayatolá.

El triunvirato estará compuesto por Pezeshkian, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución, según el asesor Mohamad Mokhber.

Este domingo se confirmó la muerte del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.

Pakpour, que había asumido el mando del ejército ideológico iraní en junio durante la guerra de los 12 días, y Shamkhani, uno de los máximos responsables de la seguridad en la república islámica, murieron como “mártires” el sábado durante los ataques israelíes y estadounidenses sobre Teherán, aseguró el órgano de prensa del poder judicial, Mizan.