El Mundo

Irán designó al hijo del ayatolá Alí Jamenei como nuevo líder supremo

Horas antes, previo a que se conociera la identidad del nuevo líder, Donald Trump advirtió que ese referente “no durará mucho” sin su venia

Por La Nación / Argentina / GDA
-
Irán designó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo.







IránAyatoláAli Khamenei
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

