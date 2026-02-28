El Mundo

Donald Trump dice que los bombardeos ‘intensos’ contra Irán seguirán ‘todo el tiempo que sea necesario’

Muerte del ayatolá Alí Jamenei, que Teherán aún no ha confirmado, ‘es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país’, afirmó Trump

EscucharEscuchar
Por AFP
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing held at the White House February 20, 2026 in Washington, DC. The U.S. Supreme Court today ruled against Trump�s use of emergency powers to implement international trade tariffs, a central portion of the administration�s core economic policy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió a los ataques a Irán, a través de su cuenta en Truth Social. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en IránDonald TrumpAlí Jamenei
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.