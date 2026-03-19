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Donald Trump bromea sobre Pearl Harbor ante líder de Japón y provoca momento incómodo

Presidente de Estados Unidos esquivó pregunta sobre Irán bromeando sobre ataque a base estadounidese en la Segunda Guerra Mundial.

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Por AFP
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)







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