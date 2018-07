“Tojo es un burócrata que no podía tomar sus propias decisiones, por eso usó al emperador como su supervisor. Por eso tenía que informarle acerca de todo al emperador para que tomase las decisiones. Si el emperador no decía que no, entonces él procedía” , expresó Furukawa. “El informe revela claramente una total falta de liderazgo político en Japón”.