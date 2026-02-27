El Mundo

Dirigente opositor obtiene libertad plena tras casi 19 meses bajo arresto en Venezuela por la nueva ley de amnistía

El dirigente opositor recupera plenamente su libertad y se le retira el grillete electrónico en medio de un proceso de excarcelaciones que ha beneficiado a miles bajo la normativa impulsada por el gobierno interino.

Por AFP
El líder opositor Freddy Superlano, recibió plena libertad bajo la ley de amnistía de Venezuela (Photo by Miguel ZAMBRANO / AFP)
El líder opositor Freddy Superlano, recibió plena libertad bajo la ley de amnistía de Venezuela (Photo by Miguel ZAMBRANO / AFP) (MIGUEL ZAMBRANO/AFP)







VenezuelaLey de amnistíaOpositorNicolás MaduroHugo ChávezDelcy Rodríguez
