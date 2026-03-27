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Director del FBI fue hackeado por grupo vinculado a Irán, según medios de Estados Unidos

El grupo hacker filtró información personal de Kash Patel, director del FBI designado por Donald Trump. Descubra la razón detrás de esta ofensiva.

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Por AFP
WASHINGTON, DC - OCTOBER 15: Federal Bureau of Investigation Director Kash Patel (L) looks on as U.S. President Donald Trump speaks during a press conference in the Oval Office of the White House on October 15, 2025 in Washington, DC. Trump and Patel provided an update on the Trump administration�s progress in reducing violent crime. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El director del FBI, Kash Patel (izquierda), observa mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 15 de octubre de 2025 en Washington, DC. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







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