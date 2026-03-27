El Mundo

Trump prohíbe a empresas contratistas del gobierno de Estados Unidos tener políticas contra racismo y sexismo

Controversial medida obligaría a cambios en políticas internas de las empresas privadas.

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Por AFP
20 de febrero de 2026. Donald Trump en conferencia de prensa tras el histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de sus aranceles 'recíprocos' impuestos a 160 países en abril de 2025.
Donald Trump priorizó el combate contra políticas de diversidad, equidad e inclusión en su segundo mandato. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







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