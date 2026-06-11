Dimite ministro clave de Reino Unido por desacuerdo en torno a gasto militar

Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey por las diferencias sobre el gasto militar.

Londres, Reino Unido. El ministro británico de Defensa, John Healey, anunció este jueves su dimisión, expresando su desacuerdo con el primer ministro, Keir Starmer, sobre un plan de inversión militar a largo plazo.

“Usted no ha sido capaz, y el Ministerio de Finanzas no ha querido movilizar los recursos que la nación necesita para defender el país en este período de crecientes amenazas”, escribió Healey en su carta de dimisión, dirigida a Starmer y publicada en X.

La repentina salida de Healey se produce después de meses de retrasos en la esperada Estrategia de Inversión en Defensa (DIP, por sus siglas en inglés), que debía definir la financiación para la próxima década, y tras nuevos informes que indicaban que los fondos asignados estarían muy por debajo de lo solicitado.

La dimisión de Healey supone un nuevo golpe para Starmer y llega en un momento crucial para el líder laborista, una semana antes de una elección parcial que podría desencadenar un intento de destituirlo y reemplazarlo.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se presenta en la elección del próximo jueves para el escaño parlamentario de Makerfield y ha afirmado que participaría en una eventual contienda por el liderazgo laborista, aunque hasta ahora no se ha activado ningún proceso de sucesión.

Anteriormente también se mencionaba a Healey como posible aspirante al liderazgo laborista, pero no existen indicaciones de que su dimisión esté relacionada con esas especulaciones.

El ejecutivo laborista de Starmer, elegido en julio de 2024, tras 14 años de gobiernos conservadores, ha comenzado a aplicar su promesa de aumentar el gasto en defensa, priorizando los compromisos asumidos con la OTAN.

Sin embargo, la publicación del plan de inversión en defensa (DIP), destinado a cubrir un déficit de financiación a largo plazo, se esperaba inicialmente para finales de 2025, pero ha sido aplazada repetidamente.

Según informaciones publicadas el jueves, se espera que el plan sea anunciado la próxima semana.

En su carta, Healey señaló que tuvo acceso completo al documento, que “queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y para el país en este momento peligroso”.

“Sin una DIP a la altura de las circunstancias, me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestro ejército, aumentarían el riesgo para el personal desplegado en operaciones y podrían hacer que el país fuera menos seguro”.