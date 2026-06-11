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Dimite ministro clave de Reino Unido por desacuerdo en torno a gasto militar

Gobierno de Keir Starmer se enfrenta a una nueva crisis dentro de su partido. ¿Qué está ocurriendo en Reino Unido?

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Por AFP
Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey por las diferencias sobre el gasto militar.
Dimite el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey por las diferencias sobre el gasto militar. (Tomada de Facebook de John Healey/Tomada de Facebook de John Healey)







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