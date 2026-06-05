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Reino Unido denuncia interferencias en la democracia tras comentario de vicepresidente de Estados Unidos

El primer ministro Keir Starmer acusó al vicepresidente de EE. UU., JD Vance, de avivar la división en las calles británicas. Conozca los detalles de la disputa.

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Por AFP
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca. (KENT NISHIMURA/AFP)







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