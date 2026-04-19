El Mundo

JD Vance encabezará negociación con Irán en medio de nuevas amenazas de Donald Trump

Vicepresidente estadounidense liderará delegación en Pakistán, pero no hay claridad sobre la fecha de las conversaciones

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Por AFP
JD Vance se encuentra en Hungría apoyando a Viktor Orbán.
El vicepresidente JD Vance ya había participado en rondas previas de diálogo con Irán, en medio de tensiones por el programa nuclear. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)







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