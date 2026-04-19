JD Vance encabezará negociación con Irán en medio de nuevas amenazas de Donald Trump

El vicepresidente JD Vance ya había participado en rondas previas de diálogo con Irán, en medio de tensiones por el programa nuclear.

Washington, Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán en Pakistán, declaró este domingo un funcionario de la Casa Blanca, después de que el presidente Donald Trump profiriera nuevas amenazas de destruir la infraestructura de Teherán si fracasa el diálogo.

Vance ya lideró el grupo de negociaciones estadounidenses que viajó a Pakistán para el primer ciclo de diálogo y, según el alto funcionario que habló en condición de anonimato, también estarán presentes el emisario especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Trump anunció que una delegación estadounidense estará el lunes en Pakistán, país que medió desde el inicio del conflicto, pero no hay claridad sobre la fecha de las conversaciones y poco antes el mandatario republicano afirmó a ABC News que el vicepresidente no formaría parte de la comitiva por motivos de “seguridad”.

Las conversaciones se anuncian difíciles pese a que el mandatario estadounidense dijo a AFP el viernes que un acuerdo de paz estaba “muy cerca”, y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido.

No obstante, Irán negó haber aceptado el traslado de esas reservas y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este domingo que desarrollar un programa nuclear es un “derecho”.

Sin un progreso en las conversaciones que permitan prolongar el alto al fuego que comenzó el 8 de abril, el cese de las hostilidades podría expirar esta semana.

El conflicto en Oriente Medio, que estalló el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha dejado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y trastocó la economía mundial.

Trump justificó la ofensiva argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación que Teherán desmiente, ya que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles.

El mandatario republicano afirmó este domingo que ofrece a Irán un “acuerdo razonable” y amenazó que, en caso de rechazo, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”.

A la dificultad de encontrar un entendimiento sobre el programa atómico de Irán se suma el asunto del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Como medida de presión durante la guerra, Irán bloqueó esta vía y, en respuesta, Estados Unidos anunció que impondría su propio “bloqueo” naval del paso.

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz permanece paralizado en medio de la escalada entre Irán y Estados Unidos. (Europa Press/Europa Press)

‘¡Se acabó hacerse el bueno!’

Trump acusó este domingo a Teherán de haber violado el alto el fuego de dos semanas al lanzar ataques en el estrecho de Ormuz la víspera. En su mensaje en su red social, el mandatario combinó un modo discursivo habitual, que mezcla posiciones de apertura y rudas amenazas.

“Si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años”, dijo. “¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO! (sic.)”.

Tras más de un mes de conflicto, Irán anunció la apertura el viernes del estrecho en reconocimiento del alto al fuego entre Israel y Hezbolá en el Líbano —una exigencia clave de Teherán durante las negociaciones— pero lo volvió a cerrar al día siguiente en respuesta al mantenimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos.

Al menos tres buques comerciales que intentaban cruzar el estrecho fueron blanco de disparos el sábado y según el sitio Marine Traffic, no hubo actividad este domingo por este paso.

La Cancillería de Irán declaró a su vez este domingo que el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes constituye “una violación del alto el fuego” y afirmó que además que al ser “un castigo colectivo a la población iraní”, esto equivale a “un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad”.

‘Tememos perder nuestro lugar’

En Líbano, el otro frente de la guerra, el ejército israelí sigue presente en el país vecino en una franja de diez kilómetros de profundidad desde la frontera, en espera de las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

El cese al fuego entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hezbolá se mantiene por ahora, tras mes y medio de conflicto que deja en Líbano cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

Sin embargo, la incertidumbre continúa y el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió este domingo que su ejército va a emplear “toda su fuerza” en Líbano, en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a una eventual amenaza durante la tregua.

Aprovechando la calma, el ejército libanés está reparando caminos y puentes que quedaron inutilizables por los bombardeos israelíes. Sin embargo, muchos habitantes parecen dudar en regresar de manera permanente.

“Si regresamos de manera definitiva, tememos perder nuestro lugar en la escuela donde nos refugiamos”, dijo Hasán, de 29 años, en la capital libanesa, temiendo que se reanuden los bombardeos.