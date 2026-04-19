El Mundo

Destructor de Estados Unidos atacó carguero iraní que trató de evadir el bloqueo en el Golfo de Omán

El buque fue interceptado y quedó bajo control militar en medio del operativo naval en Golfo de Omán.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un buque iraní fue interceptado por fuerzas de Estados Unidos en el Golfo de Omán tras intentar romper el bloqueo marítimo. Imagen con fines ilustrativos. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Golfo de OmánEstados UnidosBloqueo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.