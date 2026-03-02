Gigante chino del transporte marítimo ordena a sus barcos en el Golfo ir a ‘aguas seguras’

Los buques con destino al Golfo “han sido informados de que deben dar prioridad a la seguridad de la navegación”.

El gigante chino del transporte marítimo Cosco ordenó este lunes 2 de marzo a sus buques en el Golfo o que vayan en esa dirección que se dirijan a “aguas seguras”, ante el conflicto en la región desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La navegación en esta ruta clave del transporte marítimo internacional está suspendida de facto desde el sábado, cuando Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz que se extiende entre sus costas y la península arábiga, y que da entrada al Golfo.

Otros gigantes del transporte marítimo como la danesa Maersk o la italo-suiza MSC también suspendieron sus operaciones en la región, punto clave del comercio mundial de petróleo.

Por el estrecho de Ormuz transita una cuarta parte del petróleo mundial y una quinta parte del gas natural licuado.

“Los buques que ya hayan entrado en el Golfo, tras completar sus operaciones cuando las condiciones de seguridad lo permitan, han recibido instrucciones de dirigirse a aguas seguras para permanecer allí o fondear”, indicó Cosco Shipping Lines en un comunicado el domingo.

Los buques con destino al Golfo “han sido informados de que deben dar prioridad a la seguridad de la navegación”, en particular “reduciendo la velocidad” o “esperando nuevas instrucciones en fondeaderos protegidos designados”, agregó.

La empresa “estudia planes de emergencia” para todas las cargas a bordo de los navíos afectados.

El domingo, agencias de seguridad marítimas reportaron ataques contra tres navíos en esta vía marítima que conecta el golfo de Omán con el golfo Pérsico.