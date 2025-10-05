Deslizamientos de tierra en India y Nepal dejan más de 60 muertos tras intensas lluvias

Esta imagen, tomada de una captura de pantalla de un video de un usuario de Facebook llamado Bachelal Mukhiya, tomada y recibida el 5 de octubre de 2025, muestra grandes olas rompiendo contra la represa Koshi en Bhardaha, en el distrito de Saptari, provincia de Madhesh, después de que el río Koshi se desbordara debido a intensas lluvias. Deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por fuertes precipitaciones en Nepal han causado la muerte de al menos 42 personas, según informó un funcionario de desastres el 5 de octubre.

Katmandú, Nepal. Al menos 63 personas murieron en el norte de India y en Nepal por deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias, informaron este domingo las autoridades locales de respectivos países.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada de monzones en Asia del Sur, pero los expertos afirman que el cambio climático aumentan su frecuencia, gravedad e impacto.

En el distrito indio de Darjeeling, situado en el estado de Bengala Occidental, en el norte, “más de 20 personas perdieron la vida”, informó Harsh Vardhan Shringla, un diputado de la cámara alta de India.

Las precipitaciones colapsaron puentes y destruyeron carreteras, describieron las autoridades. El primer ministro de India, Narendra Modi, señaló que se estaba monitoreando la situación y expresó su dolor por la “pérdida de vidas”.

El temporal azotó también Nepal, donde al menos 43 personas fallecieron hasta ahora “en desastres provocados por las lluvias”, informó a AFP Shanti Mahat, portavoz de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres del país.

Algunas zonas del país llevan inundadas desde el viernes, lo que llevó a las autoridades responsables de gestionar desastres a alertar sobre posibles crecidas en varios ríos.

Los ríos de la capital, Katmandú, también se han desbordado, inundando los asentamientos situados a lo largo de sus riberas.

