Al menos 16 muertos en Nepal en protesta contra bloqueo de redes sociales

La protesta se da después de que el Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información anunciara el bloqueo de 26 plataformas, entre ellas Facebook, YouTube, X y LinkedIn

Por AFP
Toma abierta de las protestas en Nepal en una calle.
Estas protestas contra el bloqueo a las redes sociales en Nepal ya dejan 16 muertos. (PRABIN RANABHAT/AFP)







