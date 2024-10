Tica varada en Tampa ‘entrevista’ a costarricense que tampoco pudo escapar del huracán Milton

La peculiar entrevista dura apenas 47 segundos. En ella participan dos costarricenses inmovilizados en Florida a la espera del huracán Milton. Ella improvisa el papel del periodista con un estilo directo y al grano al consultar y él responde con franqueza y claridad.

En medio del drama compartido, la espontaneidad y palabras de ambos inspiran solidaridad y afecto.

Margarita Cárdenas Aguilar vive hace 26 años en Florida y ahora reside en Riverview, Tampa. Oriunda de Alajuela, sostiene en sus manos el teléfono celular con que graba a Cristian Chaves, un compatriota que vive en esa misma ciudad.

“Confío en Dios que los vientos no se lleven la casa”, había contado Cárdenas a La Nación cuando explicó que tomó la decisión de no abandonar el condado donde vive por temor a quedarse sin gasolina durante el trayecto.

Este miércoles, en el mismo día en que Milton tocará tierra en Florida, a doña Margarita le nació compartir el intercambio que sostuvo con Cristian en un residencia.

“Bueno, aquí tengo a un tico que sobrevivió al huracán pasado de hace 10 días y aquí está de nuevo. No pudo irse. ¿Cómo es su nombre?”, se oye decir a la entrevistadora al iniciar la conversación.

La referencia es al huracán Helene, que causó la muerte de 33 personas y dejó sin electricidad a millones de personas en el sureste de Estados Unidos, cuando golpeó Florida el 27 de setiembre anterior.

A continuación el texto del video grabado este 9 de octubre y compartido por Margarita Cárdenas Aguilar a La Nación:

-¿Por qué razón no se pudo ir usted? Copiado!

-Bueno doña Margarita, por cuestión de trabajo. El lunes todavía estaba metiendo unas cargas al puerto y por la tarde ya no había tiquetes aéreos, los aeropuertos cerrados, las carreteras congestionadas y no hay gasolina en las bombas. Entonces, no había mucha opción realmente.

-¿Y siente pánico usted? Copiado!

-Bueno, realmente un poco asustado porque nunca ha pasado algo de la magnitud de lo que viene. pero estamos tranquilos realmente.

-Mándele un mensajito a su familia en Costa Rica Copiado!

-Saludo a todos en Costa Rica. Y a los que estamos por aquí, suerte también y que Dios nos acompañe.

-Perfecto. Muy amable y muchas gracias don Cristian Copiado!