El Mundo

Derechista Asfura niega que indulto de Trump a expresidente hondureño sea para favorecerlo

Trump pidió votar por Asfura so pena de cortar la cooperación con Honduras y anunció que indultará a exmandatario condenado por narcotráfico

EscucharEscuchar
Por AFP
Nasry Asfura
El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, deposita su voto en Tegucigalpa. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HondurasElecciones HondurasNasry AsfuraTrump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.