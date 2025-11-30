Derechista Asfura niega que indulto de Trump a expresidente hondureño sea para favorecerlo

Tegucigalpa, Honduras. El candidato derechista a la presidencia de Honduras, Nasry Asfura, favorito de Donald Trump, negó este domingo que el anunciado indulto de Estados Unidos a un expresidente hondureño condenado por narcotráfico sea para favorecerlo en las elecciones de este domingo.

El presidente estadounidense pidió votar por Asfura so pena de cortar la cooperación con Honduras, y al mismo tiempo anunció que indultará al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien purga una pena de 45 años de cárcel en Estados Unid|os por tráfico de drogas.

“Desde hace meses se viene mencionando este tema y no tiene nada que ver con las elecciones”, declaró el empresario de 67 años a la prensa tras votar en Tegucigalpa, al ser consultado si le favorecía el indulto. Asfura postula por el Partido Nacional (PN), a nombre del cual gobernó Hernández en dos períodos de 2014 a 2022.

El aspirante presidencial niega tener vínculos con el exgobernante, aunque este domingo sostuvo que su indulto “le puede traer salud, esperanza, tranquilidad a la familia”. “El indulto es potestad del presidente de Estados Unidos”, agregó.

Trump advirtió que solo está dispuesto a trabajar con Asfura, al tildar de “comunistas” a la candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, del partido Libre, y al derechista del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla.

El empresario y exalcalde de Tegucigalpa reiteró este domingo que una buena relación con Trump puede favorecer a los hondureños que viven en Estados Unidos y al país en general, cuyas exportaciones van mayoritariamente al mercado estadounidense. “Debemos luchar por tener buenas relaciones con Estados Unidos”, manifestó.