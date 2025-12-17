El Mundo

Defensa de EE. UU. 2026: Congreso aprueba estrategia con respaldo a Europa y OTAN

El Congreso de EE. UU. aprobó el presupuesto de defensa 2026. Descubra cómo esta ley millonaria frena los planes de Trump en Europa y qué pasará con Ucrania

Por AFP
El presidente de los EE. UU., Donald Trump, y el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, saludan mientras un equipo de traslado del Ejército de los EE. UU. moviliza un féretro.
El presidente de los EE. UU., Donald Trump, y el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, saludan mientras un equipo de traslado del Ejército de los EE. UU. moviliza un féretro. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)







