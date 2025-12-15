El Mundo

Trump clasifica el fentanilo como ‘arma de destrucción masiva’

El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, en medio de la crisis por opioides que golpea a Estados Unidos.

Por AFP
Trump declaró la guerra comercial a México, Canadá y China.
“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año", anunció Donald Trump. (MANDEL NGAN/AFP)







Donald TrumpEstados UnidosFentaniloArma
