Secretario General de la ONU quiere impedir ‘mayor escalada’ entre Estados Unidos y Venezuela

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quiere evitar una “mayor escalada” en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, dijo uno de sus portavoces el miércoles, tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo para Caracas.
Guterres “está centrado en evitar una mayor escalada”, dijo Farhan Haq en una rueda de prensa. “El secretario general hace un llamado a la moderación y a la inmediata distensión de la situación”, agregó.
