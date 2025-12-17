Secretario General de la ONU quiere impedir ‘mayor escalada’ entre Estados Unidos y Venezuela

António Guterres, secretario general de la ONU, en la COP30 de noviembre en Brasil.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quiere evitar una “mayor escalada” en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, dijo uno de sus portavoces el miércoles, tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo para Caracas.

Guterres “está centrado en evitar una mayor escalada”, dijo Farhan Haq en una rueda de prensa. “El secretario general hace un llamado a la moderación y a la inmediata distensión de la situación”, agregó.

